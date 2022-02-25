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Vai sair? Diretor do São Paulo e Rogério Ceni falam sobre interesse europeu em Rodrigo Nestor

Treinador do Tricolor Paulista negou conhecimento a respeito de proposta do Dínamo de Kiev em Rodrigo Nestor...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:00
Após ser destaque no São Paulo na partida contra o Campinense, válida pela Copa do Brasil, Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de Rodrigo Nestor deixar o clube.A cria de cotia recebeu uma proposta do Dínamo de Kiev, clube ucraniano. Carlos Belmonte e Rogério Ceni comentaram sobre a possível sondagem.De acordo com o diretor de futebol, quando receberam a proposta pelo atleta, a Ucrânia e a Rússia ainda não estavam em meio aos conflitos que enfrentam hoje. Mas ressaltou que o valor oferecido por Nestor foi abaixo do que era esperado.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- Quando recebemos a proposta, Rússia e Ucrânia não estavam em guerra. Analisamos apenas a proposta financeira naquele momento. Achamos que 5 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor é um valor muito abaixo do que a gente espera em algum momento captar, porque reconhecemos nele um jogador de talento, que tem muito espaço para crescimento, pois é muito jovem. Então, o valor já não nos interessou naquele momento e agora isso nem entra mais em discussão. Nem se o Dínamo hoje dobrasse essa proposta eu não me sentiria confortável, como diretor do São Paulo, em deixar o Rodrigo Nestor ir à Ucrânia neste momento - disse Belmonte, em entrevista ao 'GE'.O técnico Rogério Ceni se manifestou sobre o assunto durante a coletiva pós-jogo da última quinta-feira (24), porém, afirmou não ter conhecimento algum sobre essa proposta recebida do clube ucraniano. - Não sei absolutamente nada (sobre propostas). Soube agora de uma entrevista do Belmonte falando que houve uma proposta. Mas a mim não foi comunicado absolutamente nada. Eu desconheço qualquer proposta e a desconheço – se é que ela existiu - ressaltou.Nestor não foi o único jogador na mira do Dínamo de Kiev. Também rolaram conversas a respeito de Igor Gomes, mas os negócios esfriaram por conta dos conflitos políticos recentes que o país enfrenta.
Crédito: RogérioCenifalasobreinteressedeclubeestrangeiroemRodrigoNestor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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