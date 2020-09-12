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futebol

Vai poupar? Grêmio deve encarar o Fortaleza repleto de reservas

Com jogo da Libertadores no meio da semana, Portaluppi deve usar os suplentes no domingo...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 14:39
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Renato Portaluppi pode até desconversar nas coletivas e garantir o Grêmio forte em todas as competições, mas na prática a história tem tudo para ser diferente.Devido ao jogo da Libertadores no meio da semana, quando o Tricolor encara a Universidad Católica, o comandante indica que vai colocar um time recheado de reservas para medir forças com o Fortaleza.
A preocupação é a maratona de jogos que o time terá neste mês de março, onde vai adicionar o torneio continental no calendário.
Apesar de não ser uma novidade a decisão de poupar atletas, chama a atenção pelo fato de o Grêmio não estar bem no Campeonato Brasileiro. Após nove rodadas, o time aparece na 10ª colocação.
Confira a provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan, Lucas Silva, Robinho, Gui Azevedo e Isaque; Luiz Fernando.

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