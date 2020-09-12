Vai poupar? Grêmio deve encarar o Fortaleza repleto de reservas

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

Renato Portaluppi pode até desconversar nas coletivas e garantir o Grêmio forte em todas as competições, mas na prática a história tem tudo para ser diferente.Devido ao jogo da Libertadores no meio da semana, quando o Tricolor encara a Universidad Católica, o comandante indica que vai colocar um time recheado de reservas para medir forças com o Fortaleza.

A preocupação é a maratona de jogos que o time terá neste mês de março, onde vai adicionar o torneio continental no calendário.

Apesar de não ser uma novidade a decisão de poupar atletas, chama a atenção pelo fato de o Grêmio não estar bem no Campeonato Brasileiro. Após nove rodadas, o time aparece na 10ª colocação.