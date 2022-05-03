Vai lotar! Torcida do Fortaleza compra mais de 40 mil ingressos para duelo contra o River Plate

Na próxima quinta-feira, o Fortaleza volta a campo pela Libertadores da América para o seu último jogo em casa na fase de grupos. O adversário é o River Plate.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Para o duelo na Arena Castelão, a torcida promete lotar as dependências do estádio e mais de 43 mil pessoas já compraram ingressos.
Com a torcida em peso, o Fortaleza quer jogar as últimas fichas para continuar vivo no torneio continental.
Após três rodadas, o Leão aparece na 3ª colocação da chave, com 3 pontos conquistados.