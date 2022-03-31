Vai lotar! Torcida do Ceará compra mais de 20 mil entradas para estreia na Sul-Americana

Eliminado da Copa do Nordeste, o Ceará foca as atenções na Copa Sul-Americana e a torcida entendeu que é o momento de apoiar o time Alvinegro.

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Em poucas horas de venda dos bilhetes para a estreia na competição continental diante do Independiente, a massa do Vozão comprou mais de 20 mil ingressos.

A expectativa é que a Arena Castelão tenha casa cheia e o time de Dorival Junior possa estrear com o pé direito.

O duelo entre Ceará e Independiente-ARG acontece no dia 5 de abril, às 19h15 (Horário de Brasília).

Confira os preços e setores dos ingressos:

Superior (Norte e Sul):

R$ 60,00 (Inteira), R$ 30,00 (Meia)

Superior Central:

R$ 80,00 (Inteira), R$ 40,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul):

R$ 70,00 (Inteira), R$ 35,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova):

R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (Meia)

Especial:

R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (meia)