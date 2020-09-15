Vai jogar? Pablo treina e abre chance de estar em campo contra o River

A semana de treinos do São Paulo começou com Pablo trabalhando com bola, de acordo com o que informou o clube em suas redes sociais na segunda-feira. Ele se recupera de uma lesão muscular no tronco e agora abre a possibilidade de reforçar o time contra o River Plate, às 19h de quinta-feira, pela Libertadores.
Na verdade, a possibilidade não havia sido descartada por Fernando Diniz. Na entrevista coletiva que concedeu após o empate com o Santos, no sábado, o treinador disse que ainda não sabia se poderia contar com o camisa 9. Antes, em entrevista após a vitória sobre o Fluminense, havia falado em "duas ou três semanas" de ausência para o artilheiro.O jogo contra o River ocorrerá exatos 14 dias após Pablo se machucar. Ele sentiu durante a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão, e ficou fora contra Flu e Santos.
Se puder jogar e for escalado como titular, Pablo ocupará a vaga de Luciano, que tem três partidas de suspensão a cumprir na Libertadores. Caso não conte com o artilheiro, o mais provável é que Diniz utilize Brenner no setor. Paulinho Boia, Gonzalo Carneiro e Toró seriam outras alternativas.
Um provável São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Gabriel Sara, Vitor Bueno e Brenner (Pablo).
Dos 40 inscritos na Libertadores, cinco estão fora: Daniel Alves, Liziero, Walce e Rojas, machucados, além do suspenso Luciano.