Vai continuar? São Paulo tem 'Dia D' por permanência do atacante Rojas

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Esta sexta-feira (28) deve definir a situação do atacante Rojas no São Paulo. Com contrato somente até o dia 30 de maio, o equatoriano tem uma reunião com a diretoria são-paulina para tratar sobre a sua permanência no clube do Morumbi.

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Eleito melhor em campo na goleada por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, na última terça-feira, pela Libertadores, onde fez um golaço no ângulo, o jogador equatoriano disse que quer ficar no São Paulo e afirmou que pretende ajudar ainda mais o Tricolor.

CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS - Desejo permanecer no São Paulo, sempre manifestei isso, pois aqui venho desempenhando o melhor de mim para ajudar a equipe, espero que nos próximos dias essa situação seja resolvida na melhor maneira possível. Vivo um grande momento na carreira, um momento mágico, voltei aos gramados com muita vontade e entrega, a todo instante pensando em ajudar o São Paulo, clube que me acolheu no momento em que mais precisei - afirmou.

Rojas e seus representantes seguem negociando com a diretoria do São Paulo a fim de chegarem em um denominador comum para as tratativas se resolverem rapidamente. Assim como todas as negociações, o estafe do jogador quer uma valorização, mas acima do que os dirigentes almejam. Esta sexta-feira foi dada como um 'prazo limite' para a situação entre seu estafe e o São Paulo. Há a tendência de que ele continue no Tricolor, visto as suas últimas declarações e também como forma de 'gratidão' pela recuperação das lesões graves no joelho que ele sofreu. Por conta disso, o atleta ficou dois anos parado e só retornou nesta temporada.