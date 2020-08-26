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Vai começar! Caxias e Grêmio abrem a decisão do Gauchão

Grená e Tricolor se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no estádio Centenário...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 21:14
Crédito: Inter/Divulgação
A final do Campeonato Gaúcho enfim vai começar. Devido ao início do Brasileirão, Caxias e Grêmio tiveram que adiar a partida, mas nesta quarta-feira, às 21h30 (Horário de Brasília), o primeiro capítulo da decisão será no estádio Centenário.Como chegam
Campeão do turno inicial justamente contra o Grêmio, o Caxias não manteve o ritmo no returno e acabou eliminado na fase de classificação. Apesar do período de inatividade, o time do interior gaúcho aposta no retrospecto de ter superado o rival duas vezes nesta temporada.
Já o Grêmio vive uma realidade diferente. Após a pandemia, o time de Portaluppi embalou, aumentou a invencibilidade (15 jogos), mas nos últimos quatro jogos apenas empatou.
Ciente que precisa recuperar o ânimo do time, Renato Gaúcho promete inflamar o vestiário e trabalhar para aumentar a hegemonia do Tricolor no estado para três anos.
Prováveis Escalações
CAXIAS: Marcelo Pitol; Ivan, Laercio, Thiago Salles e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto, Yuri (Vinicius Baiano) e Diogo Oliveira; Juninho Potiguar e Bruninho. Técnico: Rafael Lacerda.
GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Isaque. Técnico: Renato Portaluppi.

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