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futebol

Vai animar? Goleada em cima do Esportivo pode recolocar o Inter nos trilhos

Após resultados ruins contra o Grêmio e na Libertadores, o ambiente do Colorado pegou fogo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:33
Crédito: Elton Silveira/W9 Press/LancePress!
Na noite do último sábado o Internacional acalmou os ânimos no Beira-Rio. Diante do Esportivo, o Colorado mostrou a sua força e aplicou 5 a 0.
Apesar da goleada, o Inter não fechou com a melhor campanha do Gauchão, já que o Grêmio bateu o Ypiranga-RS fora de casa.
A expectativa é que o bom resultado anime o elenco para o mata-mata do estadual e Libertadores.
Liberta
No meio de semana, o Inter terá mais um confronto importante. O rival será o Deportivo Tachira, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

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