Vai animar? Goleada em cima do Esportivo pode recolocar o Inter nos trilhos

Na noite do último sábado o Internacional acalmou os ânimos no Beira-Rio. Diante do Esportivo, o Colorado mostrou a sua força e aplicou 5 a 0.
Apesar da goleada, o Inter não fechou com a melhor campanha do Gauchão, já que o Grêmio bateu o Ypiranga-RS fora de casa.
A expectativa é que o bom resultado anime o elenco para o mata-mata do estadual e Libertadores.
Liberta
No meio de semana, o Inter terá mais um confronto importante. O rival será o Deportivo Tachira, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.