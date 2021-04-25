Vai animar? Goleada em cima do Esportivo pode recolocar o Inter nos trilhos

Crédito: Elton Silveira/W9 Press/LancePress!

Na noite do último sábado o Internacional acalmou os ânimos no Beira-Rio. Diante do Esportivo, o Colorado mostrou a sua força e aplicou 5 a 0.

Apesar da goleada, o Inter não fechou com a melhor campanha do Gauchão, já que o Grêmio bateu o Ypiranga-RS fora de casa.

A expectativa é que o bom resultado anime o elenco para o mata-mata do estadual e Libertadores.

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