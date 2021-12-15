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Vagner Mancini tem a grande chance de firmar a carreira entre os grandes técnicos do país

Treinador recebeu um voto de confiança da diretoria gremista e vai dirigir a equipe na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 17:07

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:07

Assim que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Grêmio não perdeu tempo e confirmou a presença do técnico Vagner Mancini.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia foi manter a comissão técnica e sair na frente dos rivais que irão lutar para retornar à elite do futebol nacional.
Ambientado com o clube, Mancini terá a grande chance da carreira de se firmar como um técnico de primeira linha.
Em sua primeira missão no Rio Grande, o treinador precisou lidar com a dificuldade da luta contra o rebaixamento e não atendeu a expectativa.
Agora, ele terá tempo e o apoio da diretoria para esboçar um projeto vencedor e que possa recolocar o Tricolor nos caminhos da vitória.
Calendário
Na próxima temporada, além da Série B, Vagner Mancini terá pela frente o Gauchão e Copa do Brasil.
Crédito: VagnerMancinifoimantidonoGrêmio(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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