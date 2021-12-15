Vagner Mancini tem a grande chance de firmar a carreira entre os grandes técnicos do país

Assim que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Grêmio não perdeu tempo e confirmou a presença do técnico Vagner Mancini.

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A ideia foi manter a comissão técnica e sair na frente dos rivais que irão lutar para retornar à elite do futebol nacional.

Ambientado com o clube, Mancini terá a grande chance da carreira de se firmar como um técnico de primeira linha.

Em sua primeira missão no Rio Grande, o treinador precisou lidar com a dificuldade da luta contra o rebaixamento e não atendeu a expectativa.

Agora, ele terá tempo e o apoio da diretoria para esboçar um projeto vencedor e que possa recolocar o Tricolor nos caminhos da vitória.

Calendário

Na próxima temporada, além da Série B, Vagner Mancini terá pela frente o Gauchão e Copa do Brasil.