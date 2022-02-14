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futebol

Vagner Mancini não é mais o técnico do Grêmio

Ex-jogador do clube encerra segunda passagem como treinador da equipe com 18 compromissos desde outubro de 2021 ...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 14:33
O Grêmio está no mercado em busca de um novo treinador já que, nesta segunda-feira (14), o clube anunciou a demissão de Vágner Mancini depois de apenas quatro compromissos disputados na temporada 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém dele, deixam também o tricolor o auxiliar técnico Regis Angelis, o analista de desempenho, Claudio Andrade, e o auxiliar de preparação física, Lucas Itaberaba, todos vindos junto com o treinador para a equipe de Porto Alegre.
Somados os jogos em que o treinador esteve no banco de reservas do Imortal no último ano, são 18 partidas onde as estatísticas acumuladas são de nove vitórias, três empates e seis derrotas, aproveitamento de exatos 50%.
Levando em consideração somente o ano recém-iniciado, foram três triunfos da equipe principal na disputa do estadual (São José, Guarany de Bagé e Aimoré) além do empate recente contra o Juventude, no último domingo (13), na Arena.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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