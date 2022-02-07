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futebol

Vagner Mancini garante 'cobrança' mesmo com vitória do Grêmio

Treinador não ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo seu time contra o Guanary de Bagé...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:12
No último domingo, o Grêmio recebeu o Guarany de Bagé dentro da Arena e conseguiu uma vitória por 2 a 0, placar que colocou o time na liderança do Gauchão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Porém, nem mesmo o placar positivo deu tranquilidade ao técnico Vagner Mancini, que promete cobrar seus atletas.
‘Não tenha dúvida que o jogo faz parte da pré-temporada, mas não fiquei satisfeito com aquilo que vi. Algumas coisas evoluímos, mas em algumas coisas estamos estagnados. Talvez fruto da carga física. Talvez fruto de poucos amistosos. Mas a verdade é que o time não teve um desempenho na maior parte da partida, contra um adversário que marcou em bloco baixo, que todos esperávamos, isso já falei para os atletas’, destacou Mancini.
‘Fomos muito lentos no giro da bola, tanto na saída de três quanto ao entrar no campo adversário. Tínhamos que acelerar o jogo, foi passado para os atletas. Isso deixa o jogo carregado, irrita o treinador, o torcedor, todo mundo que está assistindo’.
Crédito: VagnerManciniemaçãonotreinodoGrêmio(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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