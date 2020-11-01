Vagner Mancini exalta vitória do Corinthians: 'Foi gigantesca'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico Vagner Mancini definiu como 'gigantesca' a vitória do Corinthians sobre o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Para o treinador, é importante valorizar a entrega e luta dos jogadores corintianos, que não deixaram a equipe gaúcha chegar ao ataque.

- Para o nosso momento, ela é gigantesca. O Corinthians busca recuperação no campeonato. Nada melhor do que vencer o líder. Não deixamos o Inter finalizar nenhuma bola no gol, Cássio não fez defesa. Os ajustes são diários, às vezes de forma enérgica, como foi feito. Eles foram guerreiros em campo como exige a marca Corinthians. É importante ressaltar a luta e entrega dos jogadores  disse Mancini em entrevista coletiva.Além da importância do triunfo para a situação do time na tabela de classificação, Mancini disse que essa vitória pode ser um divisor de águas para a temporada da equipe.