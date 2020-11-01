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Vagner Mancini exalta vitória do Corinthians: 'Foi gigantesca'

Técnico do Alvinegro valoriza o comportamento dos jogadores na vitória sobre o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, e diz que triunfo pode ser divisor de águas...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 22:51

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 22:51

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O técnico Vagner Mancini definiu como 'gigantesca' a vitória do Corinthians sobre o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Para o treinador, é importante valorizar a entrega e luta dos jogadores corintianos, que não deixaram a equipe gaúcha chegar ao ataque.
- Para o nosso momento, ela é gigantesca. O Corinthians busca recuperação no campeonato. Nada melhor do que vencer o líder. Não deixamos o Inter finalizar nenhuma bola no gol, Cássio não fez defesa. Os ajustes são diários, às vezes de forma enérgica, como foi feito. Eles foram guerreiros em campo como exige a marca Corinthians. É importante ressaltar a luta e entrega dos jogadores  disse Mancini em entrevista coletiva.Além da importância do triunfo para a situação do time na tabela de classificação, Mancini disse que essa vitória pode ser um divisor de águas para a temporada da equipe.
 Esse jogo tem que ser e deve ser um divisor de águas. Não podemos aceitar o jogo do Corinthians como contra América-MG. Não foi um jogo terrível, tivemos oportunidades e volume, mas o que o torcedor quer ver é o que viu hoje. Isso foi passado aos atletas. Tivemos uma conversa verdadeira de muita cobrança. Faço isso com costume. Às vezes tem de botar dedo na ferida e falar verdade. Sempre vou falar  falou o técnico, que tem cinco partidas no Corinthians, com três vitórias e duas derrotas.

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