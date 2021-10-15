Vagner Mancini é anunciado como novo técnico do Grêmio

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio agiu nos bastidores para substituir Luiz Felipe Scolari, que saiu do clube após a derrota no fim de semana para o Santos, e confirmou a chegada do técnico Vagner Mancini. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO nome já era tido como acertado com o Tricolor desde a noite da última quinta-feira (14) em momento onde o América-MG, seu ex-clube, anunciou sua saída. Porém, somente na tarde desta sexta, o Imortal publicou formalmente sobre sua contratação com acordo válido até dezembro de 2022.
Logo na chegada a cidade de Porto Alegre, inicialmente marcada para às 14h30 (de Brasília), Mancini surpreendeu a todos quando teve seu voo antecipado e também ao sair por um local diferente do esperado no Aeroporto Salgado Filho. Por isso, a informação é de que ele seguiu diretamente para o CT Luiz Carvalho onde instruirá seus novos comandados em treino nesta tarde e, depois disso, participará da coletiva oficial de apresentação.
Conforme apurado pelo Futebol Latino o nome de Mancini não era a primeira opção. A ideia inicial da diretoria gremista era trazer outro treinador que já trabalhou no clube, Roger Machado, que está sem clube desde sua saída do Fluminense no último mês de agosto.
Essa não será a primeira passagem de Vagner Mancini na função já que, em 2008, ele foi o escolhido para ocupar a vaga deixada, na época, por Mano Menezes quando de sua ida para o Corinthians. No entanto, mesmo conseguindo o retrospecto de quatro vitórias e dois empates, o desempenho da equipe não agradou a diretoria que encerrou precocemente sua passagem no clube onde também atuou nos tempos de jogador.