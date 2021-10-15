Vagner Mancini é anunciado como novo técnico do Grêmio

Crédito: Anúncio oficial da chegada de Vagner Mancini (Divulgação/Grêmio

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio agiu nos bastidores para substituir Luiz Felipe Scolari, que saiu do clube após a derrota no fim de semana para o Santos, e confirmou a chegada do técnico Vagner Mancini. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO nome já era tido como acertado com o Tricolor desde a noite da última quinta-feira (14) em momento onde o América-MG, seu ex-clube, anunciou sua saída. Porém, somente na tarde desta sexta, o Imortal publicou formalmente sobre sua contratação com acordo válido até dezembro de 2022.

Logo na chegada a cidade de Porto Alegre, inicialmente marcada para às 14h30 (de Brasília), Mancini surpreendeu a todos quando teve seu voo antecipado e também ao sair por um local diferente do esperado no Aeroporto Salgado Filho. Por isso, a informação é de que ele seguiu diretamente para o CT Luiz Carvalho onde instruirá seus novos comandados em treino nesta tarde e, depois disso, participará da coletiva oficial de apresentação.

Conforme apurado pelo Futebol Latino o nome de Mancini não era a primeira opção. A ideia inicial da diretoria gremista era trazer outro treinador que já trabalhou no clube, Roger Machado, que está sem clube desde sua saída do Fluminense no último mês de agosto.