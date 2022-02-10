Vagner Mancini cita as dificuldades do Grêmio diante do Aimoré

O Grêmio sofreu, mas conseguiu arrancar uma vitória importante diante do Aimoré e manteve a liderança absoluta do Campeonato Gaúcho.

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Nos vestiários, o técnico Vagner Mancini aprovou os testes que realizou durante o jogo e comentou da dificuldade encontrada na partida.

‘Eu vi um Grêmio no primeiro tempo jogando futebol, tentando, como a outra equipe faria. Teve dificuldades em função do campo. Se expôs, sentiu por ser o primeiro jogo de todos eles na temporada. Mas foi se habituando ao longo do jogo e amadurecendo. Mas fizeram um bom primeiro tempo. A ideia de jogar com o time B foi válida’, analisou, antes de completar:

‘Eu já esperava por isso. Um bom jogo de uma equipe que já treina há um mês, mas que teria dificuldade por ser o primeiro jogo do ano’.

Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo dentro do seu estádio para medir forças diante do Juventude.