Vágner Love acerta ida para clube da Dinamarca por seis meses

O atacante Vágner Love acertou sua ida para o Midtjylland, da Dinamarca, até o fim da temporada, segundo o jornalista Farzam Abolhosseini. O veterano de 37 anos atuava pelo Kairat, do Cazaquistão, desde que deixou o Corinthians, em 2020.Com isso, o centroavante se junta a uma legião de brasileiros que atuam com a camisa do Midtjylland, como Evander, ex-Vasco, Charles, ex-Ceará, Juninho, ex-Palmeiras, e outros nomes. O clube lidera o Campeonato Dinamarquês e Love chega para brigar por mais um título na carreira.