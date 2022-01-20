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Vágner Love acerta ida para clube da Dinamarca por seis meses

Atacante de 37 anos estava sem clube e chega sem custos para o Midtjylland, que conta com diversos jogadores brasileiros no elenco, até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 09:32

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:32

O atacante Vágner Love acertou sua ida para o Midtjylland, da Dinamarca, até o fim da temporada, segundo o jornalista Farzam Abolhosseini. O veterano de 37 anos atuava pelo Kairat, do Cazaquistão, desde que deixou o Corinthians, em 2020.Com isso, o centroavante se junta a uma legião de brasileiros que atuam com a camisa do Midtjylland, como Evander, ex-Vasco, Charles, ex-Ceará, Juninho, ex-Palmeiras, e outros nomes. O clube lidera o Campeonato Dinamarquês e Love chega para brigar por mais um título na carreira.
Com a camisa do Kairat, Vágner Love conseguiu reencontrar a boa fase que não conseguiu ter em sua segunda passagem pelo Timão. No Cazaquistão, o brasileiro participou de 57 jogos, anotou 27 gols e contribuiu com 20 assistências.
No Midtjylland, o veterano chega para disputar posição com Sisto e Lind, que tem sido os nomes mais aproveitados pelo técnico Bo Henriksen. Além disso, o clube também tem no setor de ataque Marrony, ex-Atlético-MG e Junior Brumado.
Crédito: VágnerLovedeixouoKairat,doCazaquistão,noiníciode2022(Reprodução/Instagram

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