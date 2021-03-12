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#VacinaFC: São Paulo estampará marca na camisa neste sábado

Campanha de vacinação contra a Covid-19 vai estar no espaço principal da camisa do clube na partida diante do Novorizontino, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 16:54
Crédito: Divulgação/São Paulo
A camisa do São Paulo terá uma marca diferenciada no espaço do patrocinador máster na partida contra o Novorizontino, às 16h30, neste sábado (13), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
A #VacinaJá, que simboliza a campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19, vai ocupar o principal espaço do manto do Tricolor. A ação foi lançada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no início do Campeonato Paulista, e tem o apoio dos 16 clubes participantes do campeonato.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o São Paulo tem se colocado à disposição para ajudar as autoridades no combate à doença, como ceder o Morumbi para ser ponto de vacinação.
- Vivemos um momento delicado da pandemia. Todos têm que ter essa consciência para se cuidarem. Se possível tomar a vacina, a vacinação é importante. Vamos pensar no bem de todos e também no coletivo - disse o atacante Pablo, em vídeo divulgado pelo Tricolor. Vale lembrar que esta semana vem sendo de casos no elenco do Tricolor. Os zagueiros Léo e Diego Costa e o lateral Wellington foram diagnosticados com o vírus. O atacante Galeano, por morar junto com Diego Costa, também está fora da partida por precaução.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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