VacinaFC: São Paulo estampará marca na camisa neste sábado

Crédito: Divulgação/São Paulo

A camisa do São Paulo terá uma marca diferenciada no espaço do patrocinador máster na partida contra o Novorizontino, às 16h30, neste sábado (13), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo

A #VacinaJá, que simboliza a campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19, vai ocupar o principal espaço do manto do Tricolor. A ação foi lançada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no início do Campeonato Paulista, e tem o apoio dos 16 clubes participantes do campeonato.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o São Paulo tem se colocado à disposição para ajudar as autoridades no combate à doença, como ceder o Morumbi para ser ponto de vacinação.

- Vivemos um momento delicado da pandemia. Todos têm que ter essa consciência para se cuidarem. Se possível tomar a vacina, a vacinação é importante. Vamos pensar no bem de todos e também no coletivo - disse o atacante Pablo, em vídeo divulgado pelo Tricolor. Vale lembrar que esta semana vem sendo de casos no elenco do Tricolor. Os zagueiros Léo e Diego Costa e o lateral Wellington foram diagnosticados com o vírus. O atacante Galeano, por morar junto com Diego Costa, também está fora da partida por precaução.