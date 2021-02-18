Vacinação no estádio do Corinthians completa dez dias; confira o balanço

A campanha de vacinação na Neo Química Arena completou dez dias nesta quinta-feira (18) e já atendeu 1.781 pessoas até o último balanço divulgado pelo Corinthians, na noite desta quarta-feira (17).Por meio do presidente Duílio Monteiro Alves, o Timão disponibilizou o seu estádio no início de janeiro e um mês depois as ações iniciaram no estacionamento do lado leste da Arena, com acesso através do portão E4.