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Vacinação no estádio do Corinthians completa dez dias; confira o balanço

Mais de 1.700 pessoas foram vacinadas na Neo Química Arena até a última quarta-feira (17)...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 15:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:23

Crédito: Ag. Corinthians
A campanha de vacinação na Neo Química Arena completou dez dias nesta quinta-feira (18) e já atendeu 1.781 pessoas até o último balanço divulgado pelo Corinthians, na noite desta quarta-feira (17).Por meio do presidente Duílio Monteiro Alves, o Timão disponibilizou o seu estádio no início de janeiro e um mês depois as ações iniciaram no estacionamento do lado leste da Arena, com acesso através do portão E4.
Idosos com mais de 85 anos e profissionais da saúde acima dos 60 podem se imunizar. A campanha tem sido de promoção da Coordenadoria Regional da Saúde.
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