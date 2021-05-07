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Vacinação contra Covid-19 no Morumbi segue neste sábado

Pessoas com idade acima de 60 anos podem se vacinar no sistema drive-thru. Primeiro dia de vacinação foi marcado pelo grande movimento na avenida Giovanni Gronchi
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LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 16:33

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:33

Crédito: Lara Mota/saopaulofc.net
A vacinação contra a Covid-19 continua no Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, neste sábado. Pessoas com mais de 60 anos podem comparecer na Avenida Giovanni Gronchi, onde fica o Portão 15 do estádio para se vacinarem. ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
O drive-thru já funcionou nesta sexta-feira e segue no sábado. Em todo o estado, a expectativa é imunizar 1,4 milhão de pessoas da faixa etária entre 60 e 62 anos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale lembrar que, em toda a cidade de São Paulo, os drive-thrus oferecem a vacina AstraZeneca para primeira dose e a segunda dose de CoronaVac para quem se vacinou com esse imunizante no início da campanha.
Para agilizar o atendimento, basta preencher um formulário no site Vacina Já. O calendário do Governo de São Paulo prevê que, a partir da próximas semana, no dia dez, pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise comecem a ser vacinados. O atendimento no drive-thru do Morumbi é das 8h às 17h.

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