Vacinação contra Covid-19 no Morumbi segue neste sábado

Crédito: Lara Mota/saopaulofc.net

A vacinação contra a Covid-19 continua no Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, neste sábado. Pessoas com mais de 60 anos podem comparecer na Avenida Giovanni Gronchi, onde fica o Portão 15 do estádio para se vacinarem. ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora

O drive-thru já funcionou nesta sexta-feira e segue no sábado. Em todo o estado, a expectativa é imunizar 1,4 milhão de pessoas da faixa etária entre 60 e 62 anos.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale lembrar que, em toda a cidade de São Paulo, os drive-thrus oferecem a vacina AstraZeneca para primeira dose e a segunda dose de CoronaVac para quem se vacinou com esse imunizante no início da campanha.