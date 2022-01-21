Uso do apelido 'Trikas' pelo São Paulo em apresentação de jogador provoca repercussão nas redes sociais

O termo "Trikas", usado pelo São Paulo na apresentação do camisa 10 Nikão na última quinta-feira, despertou polêmica nas redes sociais. Isso porque alguns torcedores criticaram a diretoria pelo uso da palavra por se tratar, na visão deles, de tratamento negativo, enquanto outros não se incomodaram e entraram na brincadeira.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022“Trikas” apareceu na página oficial do clube no Twitter e diversos internautas, são-paulinos e rivais, comentaram sobre o apelido. Segundo o clube, o termo foi usado como forma de engajamento nas redes sociais e não será adotado como apelido oficial do São Paulo. No entanto, torcedores rivais, que perceberam o incômodo dos são-paulinos, disseram que utilizarão o termo como forma de provocação.- "Trikas" é o pronome neutro do São Paulo? Que coisa ridícula... - criticou um internauta.

- Eu odeio que chamem o São Paulo de "Trikas". Se fazem para irritar, conseguem.

- "Trikas" é uma palavra que vem do latim e significa: apequenou-se - brincou um torcedor rival.

- A gente fica quebrando a cabeça inventando apelido pra zuar rivais, aí eles vem e quebram nosso galho, facilitam nossa vida: “TRIKAS” - escreveu outro.

- Os jovens tricolores têm mais é que falar "Trikas" mesmo, pois além de ser bem dahora (juro que eu curti), isso irrita os velhos tricolores. É o "Trikas", não tem jeito!