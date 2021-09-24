Uso de Praxedes e Artur é dúvida no Bragantino para enfrentar o Fluminense

Crédito: Praxedes está no Massa Bruta desde o último mês de junho (Divulgação/Red Bull Bragantino

Tendo de voltar novamente suas atenções para o Brasileirão onde joga no domingo (26) contra o Fluminense, no Maracanã, o Bragantino tem uma dúvida em relação a utilização ou não de nomes como do meio-campista Bruno Praxedes e do atacante Artur.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDo lado físico, os dois nomes chegam menos desgastados que os demais companheiros onde, apesar de terem atuado no meio de semana contra o Libertad, pela Sul-Americana, estavam suspensos no compromisso do Brasileirão diante do Bahia.

Entretanto, pensando na questão da cautela, ambos são peças habitualmente titulares da equipe de Mauricio Barbieri, sendo importante ter ambos o mais inteiros possíveis já pensando no compromisso de volta contra o Libertad por vaga em uma inédita competição continental.

Em entrevista dada para o canal 'SporTV', Barbieri não escondeu que fará a opção de, caso necessário, poupar jogadores no Campeonato Brasileiro em prol de ter o time melhor fisicamente na Sul-Americana: