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futebol

Uruguaio Godin está negociando sua vinda para o Atlético-MG

O zagueiro, de 35 anos, está atuamente no Cagliari e pode ser uma alternativa caso Junior Alonso deixe o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 19:42

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:42

O início de ano no Atlético-MG está agitado no seu setor defensivo. Com as propostas de clubes da Itália e Rússia por Nathan Silva e Júnior Alonso, o Galo já trabalhar para fazer uma reposição na defesa atleticana. Por isso, o time mineiro iniciou conversas com o zagueiro uruguaio Godín, atualmente no Cagliari, da Itália. A notícia foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.Godin, de 35 anos, fez fama na Europa, mais precisamente no Atlético de Madrid, da Espanha, entre 2010 e 2019. O defensor jogou a Copa do Mundo pela Celeste Olímpica e é titular da Seleção Uruguaia. O zagueiro deve vir por uma temporada para o Galo, devido à idade mais avançada.
Crédito: DiegoGodinentrounamiradoGaloparaumapossívelsaídadeJuniorAlonso-(Foto:RaulARBOLEDA/AFP

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