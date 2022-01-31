Uruguai x Venezuela: saiba horário e escalações da partida das Eliminatórias da Copa

O Uruguai pode encaminhar a vaga na Copa do Mundo nesta terça-feira se bater a Venezuela, pelas Eliminatórias, às 20h (horário de Brasília). No estádio Centenário, a equipe de Diego Alonso encara os adversários que já não tem mais chances de se classificar para o torneio no Qatar no final do ano.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal

Os uruguaios chegam com moral após vitória fora de casa, por 1 a 0, contra o Paraguai. Se vencer a Venezuela e contar com tropeços de Colômbia e Chile, os uruguaios já estarão praticamente garantidos no Qatar. O técnico Diego Alonso, que estreou no comando na última rodada, projetou o duelo.

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- A preocupação não tem a ver com a posição mas sim com o rival. O que estamos tentando fazer é focar no que podemos fazer levando em conta o que aconteceu no Paraguai e encarando com muita responsabilidade e seriedade, sabendo que vamos encontrar um rival diferente do que foi nas Eliminatórias e temos que ter isso em mente - disse.

FICHA TÉCNICA:Uruguai x Venezuela

Data e horário: 01/02/2022, às 20h (de Brasília)Local: CentenárioOnde assistir: Sem transmissão

Possível escalação do Uruguai:Rochet; Araújo, Godin, Gimenez, Olivera; Pellistri, Bentancur, Arambarri, Valverde; Nunez, Suárez

Possível escalação da Venezuela:Farinez; Hernandez, Ferraresi, Chanceler, Gonzalez; Martinez, Rincón; Machis, Otero, Soteldo; Rondon