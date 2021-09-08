Uruguai x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Chegou a hora do última dia de Data-Fifa. E nesta quinta-feira tem duelo de seleções de dentro do G-4 das Eliminatórias Sul-Americanas. Em Montevidéu, o Uruguai recebe o Equador, no Estádio Campeón del Siglo, a casa do Peñarol. A bola rola às 19h30 (de Brasília).URUGUAIApós vencer a Bolívia no último domingo com uma boa atuação em casa e com brilho de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que marcou dois gols, a Celeste tenta mais uma vitória para se manter firme no G-4. O técnico Óscar Tabárez poderá repetir a escalação do duelo anterior.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
EQUADOROs equatorianos vêm de empate contra o Chile na última partida, mas venceram o Paraguai na rodada anterior. Na terceira posição da tabela, a La Tri tenta voltar à Copa do Mundo após disputar o Mundial do Brasil, em 2014, mas ficar de fora do torneio de 2018, na Rússia.
+ Mbappé, Di María, Pogba… Veja 25 astros que podem assinar pré-contrato com qualquer clube em janeiroFICHA TÉCNICA
Uruguai x EquadorEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul10ª RodadaData e horário: 09/09/2021, às 19h30 (de Brasília)Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)Árbitro: Anderson Daronco (BRA)Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Alessandro Rocha (BRA)Transmissão: SporTV
PROVÁVEIS TIMES
URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Nández, Giménez, Godín e Piquerez; Bentancur, Vecino e Valverde; De Arrascaeta, Agustín Álvarez e Brian Rodríguez.
EQUADOR (Técnico: Gustavo Julio Alfaro)Ortíz; Hurtado, Torres, Hincapié e Estupíñan; Cifuentes, Gruezo e Caicedo; Mena, Valencia e Plata.