Uruguai x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Seleção Uruguaia recebe a Seleção Colombiana no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O confronto entre Uruguai e Colômbia, que brigam no topo da tabela, terá início às 20h (de Brasília).
A Seleção Uruguaia está na terceira colocação das Eliminatórias, com quinze pontos somados em nove partidas disputadas. Ainda longe de ter a sua classificação para a Copa do Mundo garantida, o Uruguai precisa da vitória para seguir de forma positiva.
Os colombianos não estão em uma posição confortável na tabela das Eliminatórias. Com treze pontos somados em nove partidas, a Colômbia está na quinta colocação, e precisaria disputar uma repescagem para chegar à Copa. Com isso, a vitória da seleção nesta quinta-feira é essencial.FICHA TÉCNICAURUGUAI x COLÔMBIA - ELIMINATÓRIAS
Data e horário: 07/10/2021, às 20h (de Brasília)Local: Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)Onde assistir: SporTV 3
URUGUAI (Treinador: Óscar Tabárez)Muslera; Nández, Araújo, Giménez e Viña; Bentancur, Valverde, Vecino e Arrascaeta; Martínez e Rodríguez.
COLÔMBIA (Treinador: Reinaldo Rueda)Ospina; Cuadrado, Cuesta, Murillo, Moreno; Quintero, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Borré e Borja.