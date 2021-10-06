Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Uruguai x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias
Uruguai x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

LanceNet

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:05

Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção Uruguaia recebe a Seleção Colombiana no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O confronto entre Uruguai e Colômbia, que brigam no topo da tabela, terá início às 20h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias
A Seleção Uruguaia está na terceira colocação das Eliminatórias, com quinze pontos somados em nove partidas disputadas. Ainda longe de ter a sua classificação para a Copa do Mundo garantida, o Uruguai precisa da vitória para seguir de forma positiva.
Os colombianos não estão em uma posição confortável na tabela das Eliminatórias. Com treze pontos somados em nove partidas, a Colômbia está na quinta colocação, e precisaria disputar uma repescagem para chegar à Copa. Com isso, a vitória da seleção nesta quinta-feira é essencial.FICHA TÉCNICAURUGUAI x COLÔMBIA - ELIMINATÓRIAS
Data e horário: 07/10/2021, às 20h (de Brasília)Local: Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)Onde assistir: SporTV 3
URUGUAI (Treinador: Óscar Tabárez)Muslera; Nández, Araújo, Giménez e Viña; Bentancur, Valverde, Vecino e Arrascaeta; Martínez e Rodríguez.
COLÔMBIA (Treinador: Reinaldo Rueda)Ospina; Cuadrado, Cuesta, Murillo, Moreno; Quintero, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Borré e Borja.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados