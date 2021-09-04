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Uruguai x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americana

Seleções se enfrentam em partida atrasada da sexta rodada e jogo será realizado no estádio do Peñarol. Equipes vêm de empate nos jogos do meio da semana...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 14:25
Crédito: Divulgação / Copa América
A bola vai rolar pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que deveria ocorrer em março. Em virtude da Covid-19, a jornada foi adiada e ocorrerá neste fim de semana. Neste domingo, o Uruguai recebe a Bolívia, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 19h (de Brasília).
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022URUGUAINa quarta posição da tabela das Eliminatórias, o Uruguai busca a vitória em casa para se aproximar das primeiras posições. Na última rodada, a Celeste empatou com o Peru, fora de casa, em jogo com gol do meia-atacante De Arrascaeta, do Flamengo.
BOLÍVIAAssim como o Uruguai, adversário deste domingo, a Bolívia também vem de empate na última rodada. A seleção de César Farías recebeu a Colômbia em La Paz e as equipes ficaram no 1 a 1.
+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contratoFICHA TÉCNICA
Uruguai x BolíviaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul6ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 19h (de Brasília)​Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Cuevas (PAR)Transmissão: SporTV
PROVÁVEIS TIMES
URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Nández, Giménez, Godín e Matías Viña; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, Maxi Gómez e Brian Rodríguez.
BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino e Fernández; Saavedra, Villarroel, Chura, Arce e Ramallo; Marcelo Moreno.

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