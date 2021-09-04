Uruguai x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americana

Crédito: Divulgação / Copa América

A bola vai rolar pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que deveria ocorrer em março. Em virtude da Covid-19, a jornada foi adiada e ocorrerá neste fim de semana. Neste domingo, o Uruguai recebe a Bolívia, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 19h (de Brasília).

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022URUGUAINa quarta posição da tabela das Eliminatórias, o Uruguai busca a vitória em casa para se aproximar das primeiras posições. Na última rodada, a Celeste empatou com o Peru, fora de casa, em jogo com gol do meia-atacante De Arrascaeta, do Flamengo.

BOLÍVIAAssim como o Uruguai, adversário deste domingo, a Bolívia também vem de empate na última rodada. A seleção de César Farías recebeu a Colômbia em La Paz e as equipes ficaram no 1 a 1.

+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contratoFICHA TÉCNICA

Uruguai x BolíviaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul6ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 19h (de Brasília)​Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e José Cuevas (PAR)Transmissão: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

URUGUAI (Técnico: Óscar Tabárez)Muslera; Nández, Giménez, Godín e Matías Viña; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, Maxi Gómez e Brian Rodríguez.