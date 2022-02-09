URT x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, às 21h30, contra a URT, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, no Zama Maciel, em Patos de Minas. A equipe do interior está na lanterna, com apenas um ponto em quatro partidas. O Trovão Azul já demitiu o técnico Wellington Farjado. Paulo César Catanoce assumiu em seu lugar. O Galo irá com um time reserva, seguindo a estratégia da comissão técnica comandada por Antonio Mohamed de poupar os titulares fora de casa, colocando-os para jogar apenas nos jogos em Belo Horizonte. Caso vença a URT em Patos de Minas, o Atlético chega aos 13 pontos e caminha com facilidade para se classificar às semifinais do Mineiro. Na rodada passada, Galo venceu o Patrocinense por 3 a 0, enquanto a URT ficou no empate com o Uberlândia por 1 a 1. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA URT X ATLÉTICO-MG Data: 9 de fevereiro de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Zama Maciel, Patos de Minas (MG)Árbitro: Marco Aurélio FazekasAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Frederico Soares VilarinhoOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
URT (Técnico: Paulo César Catanoce)
Gustavo Silva, Nininho, Davy Einstein, Euller, Jhonathan Moc, Derlan, Iago, Evair, Frank, Cebolinha e Matheus Desfalque: nenhum ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Tchê Tchê, Guilherme Castilho, Calebe e Dylan; Fábio Gomes e Eduardo Sasha.
Desfalque: nenhum