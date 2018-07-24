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Flamengo

Uri Geller, Adílio e Angelim visitam o ES para encontro rubro-negro

Nesta sexta-feira e sábado, os ex-jogadores e ídolos do Flamengo estarão em Vitória e em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:36

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:36

Ronaldo Angelim comemora o gol do título brasileiro de 2009, contra o Grêmio Crédito: Ivo Gonzalez/Agência O Globo
Já se passaram quase 10 anos, mas Ronaldo Angelim segue inesquecível na cabeça e no coração dos flamenguistas. Autor do gol do hexa brasileiro, em 2009, o zagueiro será uma das atrações de três encontros, promovidos pela FAP Eventos Esportivos, de ídolos do Flamengo com torcedores capixabas. Além do "Magro de Aço", também estarão presentes Adílio e Uri Geller.
O primeiro encontro acontece em Vitória nesta sexta-feira (27), no Hotel Golden Tulip, a partir das 19 horas. Os fãs poderão tirar fotos com os ex-craques, ganhar autógrafos, "resenhar" e ainda terão direito à Roda de Boteco. No sábado é a vez de Linhares. Pela manhã, o trio vai visitar a Escola Zico 10, no Darwin, a partir das 9 horas. Já às 19 horas, a festa acontece no Conceição Grill.
Os interessados podem escolher entre dois pacotes. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 235. Mais informações pelo telefone: (27) 99687-0870.
Uri Geller, Angelim e Adílio estarão no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Serviço
3º Encontro FAP
Atrações: noite de autógrafos e fotos com Ronaldo Angelim, Adílio e Uri Geller, além da Roda de Boteco
Data: sexta-feira (27)
Local: Hotel Golden Tulip, na Enseada do Suá, em Vitória
Horário: a partir das 19 horas
1º Encontro FAP
Atrações: noite de autógrafos e fotos com Ronaldo Angelim, Adílio e Uri Geller, além da Roda de Boteco
Data: sábado (28)
Local: Conceição Grill, em Linhares
Horário: às 19 horas

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