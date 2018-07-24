Uri Geller, Adílio e Angelim visitam o ES para encontro rubro-negro

Ronaldo Angelim comemora o gol do título brasileiro de 2009, contra o Grêmio Crédito: Ivo Gonzalez/Agência O Globo

Já se passaram quase 10 anos, mas Ronaldo Angelim segue inesquecível na cabeça e no coração dos flamenguistas. Autor do gol do hexa brasileiro, em 2009, o zagueiro será uma das atrações de três encontros, promovidos pela FAP Eventos Esportivos, de ídolos do Flamengo com torcedores capixabas. Além do "Magro de Aço", também estarão presentes Adílio e Uri Geller.

O primeiro encontro acontece em Vitória nesta sexta-feira (27), no Hotel Golden Tulip, a partir das 19 horas. Os fãs poderão tirar fotos com os ex-craques, ganhar autógrafos, "resenhar" e ainda terão direito à Roda de Boteco. No sábado é a vez de Linhares. Pela manhã, o trio vai visitar a Escola Zico 10, no Darwin, a partir das 9 horas. Já às 19 horas, a festa acontece no Conceição Grill.

Os interessados podem escolher entre dois pacotes. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 235. Mais informações pelo telefone: (27) 99687-0870.

Uri Geller, Angelim e Adílio estarão no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Serviço

3º Encontro FAP

Atrações: noite de autógrafos e fotos com Ronaldo Angelim, Adílio e Uri Geller, além da Roda de Boteco

Data: sexta-feira (27)

Local: Hotel Golden Tulip, na Enseada do Suá, em Vitória

Horário: a partir das 19 horas

1º Encontro FAP

Atrações: noite de autógrafos e fotos com Ronaldo Angelim, Adílio e Uri Geller, além da Roda de Boteco

Data: sábado (28)

Local: Conceição Grill, em Linhares