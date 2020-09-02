Upamecano afirma que não está com pressa para definir seu futuro

Apesar do interesse de grandes clubes europeus, sendo o Manchester United o mais recente, o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, disse que não tem pressa para definir seu futuro. De acordo com informações do “Manchester Evening News”, o francês admitiu que se sente bem no clube alemão.
- Estou no Leipzig há mais de três anos e me sinto bem. Já fui procurado, conversei com alguns clubes, é verdade, mas não estou com pressa. Veremos o que acontece no futuro. Eu ampliei meu contrato com o clube, pois me sinto bem com meus companheiros. Meu técnico me passa confiança.
O francês tem uma multa de 45 milhões de euros (R$ 288 milhões) e o principal interessado é o Real Madrid, mas que não irá se movimentar nesta janela de transferências. O nome do defensor também já foi especulado no Arsenal e Manchester City, embora estes já tenham reforçado o setor defensivo nas últimas semanas.