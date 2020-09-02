Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Upamecano afirma que não está com pressa para definir seu futuro

Zagueiro revelou que já foi procurado e conversou com alguns clubes, mas que ainda tem contrato com o RB Leipzig. Manchester United e Real Madrid são os favoritos na disputa...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:35

LanceNet

Crédito: AFP
Apesar do interesse de grandes clubes europeus, sendo o Manchester United o mais recente, o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, disse que não tem pressa para definir seu futuro. De acordo com informações do “Manchester Evening News”, o francês admitiu que se sente bem no clube alemão.
- Estou no Leipzig há mais de três anos e me sinto bem. Já fui procurado, conversei com alguns clubes, é verdade, mas não estou com pressa. Veremos o que acontece no futuro. Eu ampliei meu contrato com o clube, pois me sinto bem com meus companheiros. Meu técnico me passa confiança.
O francês tem uma multa de 45 milhões de euros (R$ 288 milhões) e o principal interessado é o Real Madrid, mas que não irá se movimentar nesta janela de transferências. O nome do defensor também já foi especulado no Arsenal e Manchester City, embora estes já tenham reforçado o setor defensivo nas últimas semanas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados