United visa ponta do Bournemouth como alternativa a Jadon Sancho

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O Manchester United visa o ponta David Brooks, do Bournemouth, como uma opção após a frustrante negociação com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho. No entanto, o clube rubro-negro deve pedir cerca de 40 milhões de libras (R$ 289 milhões) pelo jovem de 23 anos, segundo o “Sportsmail”.

Apesar da equipe ter sido rebaixada para a segunda divisão, eles não se sentem pressionados para vender atletas e esperam conseguir o máximo possível com cada destaque do elenco. O clube também não recebeu nenhum contato oficial dos Red Devils pelo galês que tem contrato até 2022 e que passou boa parte da última temporada no departamento médico.