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futebol

United visa ponta do Bournemouth como alternativa a Jadon Sancho

Red Devils possuem David Brooks no radar, mas nenhum contato oficial com o rival foi feito até o momento. Clube rebaixado na última temporada quer R$ 289 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 12:14

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:14

Crédito: AFP
O Manchester United visa o ponta David Brooks, do Bournemouth, como uma opção após a frustrante negociação com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho. No entanto, o clube rubro-negro deve pedir cerca de 40 milhões de libras (R$ 289 milhões) pelo jovem de 23 anos, segundo o “Sportsmail”.
Apesar da equipe ter sido rebaixada para a segunda divisão, eles não se sentem pressionados para vender atletas e esperam conseguir o máximo possível com cada destaque do elenco. O clube também não recebeu nenhum contato oficial dos Red Devils pelo galês que tem contrato até 2022 e que passou boa parte da última temporada no departamento médico.
O clube já vendeu Nathan Aké para o Manchester City por 41 milhões de libras (R$ 296 milhões) nesta janela, está pronto para se desfazer do goleiro Aaron Ramsdale para o Sheffield United por 18,5 milhões de libras (R$ 133 milhões) e colocou o valor de 30 milhões de libras (R$ 216 milhões) pelo atacante Callum Wilson.

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