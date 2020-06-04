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futebol

United vai abrir a carteira para tirar meia argelino do Milan

Diretoria do clube inglês está disposta a gastar quase 300 milhões para contar com os serviços do garoto  Ismael Bennacer...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 23:30

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 23:30

Crédito: Em um ano, Bennacer saiu do Empoli e foi para o Milan e ganhou a Copa Africana. Hoje, está na mira do United
Ismael Bennacer, meia que o Milan contratou ao Empoli no início da temporada, pode ter de arrumar a mala novamente. De acordo com o RMC Sport, o argelino pode ser o novo reforço do Manchester United, que nesta quarta-feira disse que desembolsaria até 50 milhões de euros (R$ 286 milhões) pelo jogador.
Bennacer, que começou a carreira nas categorias de base do Arsenal (ING), vive grande fase. Depois de se destacar intensamente no pequenino Empoli, viu o Milan desembolsar 16 milhões de euros para tê-lo e ainda foi o o grande destaque da Argélia na campanha campeã da Copa Africana de Nações.E MAIS:Zagueiro Pepe lamenta as falhas que levaram o Porto ao fracassoNo 'Dia da Bicicleta', Timão relembra pinturas de Neto e DaniloRecordar é viver: há 50 anos o Brasil goleava na estreia da Copa-70Diário L! da Copa de 70: a estreia no mundial com direito a goleadaCOLUNA DE VÍDEO: Jesus e renovação que foi boa para todosDiário L! da Copa de 70: a preparação da Seleção no MéxicoAmérica-RJ lembra Luisinho no aniversário de um ano de morte E MAIS:

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