United segue em busca de lateral-esquerdo; Tagliafico está na mira

O Manchester United tentou a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, mas sem sucesso - o jogador foi para o Tottenham. Porém, os Red Devils continuam atrás de um lateral-esquerdo, e o argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, é um dos nomes na mira.De acordo com o diário espanhol 'As', o time inglês tem interesse na contratação do jogador de 28 anos, que também atua na seleção argentina. Outro time com interesse é o Paris Saint-Germain, que perdeu Bernat por alguns meses devido a uma lesão.