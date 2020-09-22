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futebol

United segue em busca de lateral-esquerdo; Tagliafico está na mira

Time inglês procura jogador para brigar por posição com Luke Shaw e coloca argentino na mira; Paris Saint-Germain também teria interesse após lesão de Bernat...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 16:00
Crédito: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
O Manchester United tentou a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, mas sem sucesso - o jogador foi para o Tottenham. Porém, os Red Devils continuam atrás de um lateral-esquerdo, e o argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, é um dos nomes na mira.De acordo com o diário espanhol 'As', o time inglês tem interesse na contratação do jogador de 28 anos, que também atua na seleção argentina. Outro time com interesse é o Paris Saint-Germain, que perdeu Bernat por alguns meses devido a uma lesão.
Anteriormente, a imprensa europeia noticiou que o time do técnico Ole Gunnar Solskjaer também tem interesse no brasileiro Alex Telles. O fato é que o United está insatisfeito com a atual profundidade do elenco nesta posição e quer um jogador que possa brigar com Luke Shaw pela titularidade.
Na última temporada, Tagliafico disputou 38 partidas pelo Ajax (incluindo todas as competições), com cinco gols marcados e sete assistências.

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