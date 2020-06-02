United se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real Madrid

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Por conta da indefinição quanto a participação do Manchester City na próxima Liga dos Campeões e a provável punição de banimento da competição por dois anos, o Manchester United demonstra interesse na contratação de Sterling, segundo o “The Independent”. O atacante inglês está no centro das especulações desde o início da polêmica envolvendo os Sky Blues, mas tem o Real Madrid como um dos grandes times dispostos a contratá-lo.

Embora o Manchester City já tenha apelado da decisão da Uefa, a imprensa inglesa acredita que a equipe treinada por Guardiola pode sofrer grandes perdas dos seus principais jogadores caso a punição seja mantida. O atacante é um dos principais nomes do clube e pode não ter vontade de seguir no plantel caso o time não participe do maior torneio de futebol da Europa. No entanto, uma mudança para o rival é vista como improvável.

As informações apontam que o técnico Solskjaer e o departamento de análise dos Red Devils estão monitorando de perto o atleta, mas reconhecem que a prioridade do jogador é o time merengue. Com isso, especula-se também que a saída de Jesse Lingard pode estar mais próxima de acontecer para o futebol italiano na próxima temporada.