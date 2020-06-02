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futebol

United se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real Madrid

Red Devils podem aproveitar punição do Manchester City que deve ficar dois anos sem jogar competições europeias e contratar um dos principais atletas do rival...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 13:26

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 13:26

Crédito: Reprodução
Por conta da indefinição quanto a participação do Manchester City na próxima Liga dos Campeões e a provável punição de banimento da competição por dois anos, o Manchester United demonstra interesse na contratação de Sterling, segundo o “The Independent”. O atacante inglês está no centro das especulações desde o início da polêmica envolvendo os Sky Blues, mas tem o Real Madrid como um dos grandes times dispostos a contratá-lo.
Embora o Manchester City já tenha apelado da decisão da Uefa, a imprensa inglesa acredita que a equipe treinada por Guardiola pode sofrer grandes perdas dos seus principais jogadores caso a punição seja mantida. O atacante é um dos principais nomes do clube e pode não ter vontade de seguir no plantel caso o time não participe do maior torneio de futebol da Europa. No entanto, uma mudança para o rival é vista como improvável.
As informações apontam que o técnico Solskjaer e o departamento de análise dos Red Devils estão monitorando de perto o atleta, mas reconhecem que a prioridade do jogador é o time merengue. Com isso, especula-se também que a saída de Jesse Lingard pode estar mais próxima de acontecer para o futebol italiano na próxima temporada.
Sterling está com apenas 25 anos, apesar de já ter tido passagem de destaque pelo Liverpool e atualmente ser peça chave no elenco do Manchester City. O atacante tem contrato com o time de Guardiola até 2023 e uma saída teria que ser costurada, uma vez que o mundo do futebol passar por uma crise financeira difícil de mensurar até o momento.E MAIS:Ter Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporadaClubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos CampeõesVeja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírus E MAIS:

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