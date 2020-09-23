United quer R$ 127,5 milhões para liberar Smalling para a Roma

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

A Roma ainda não desistiu de adquirir o zagueiro Chris Smalling em definitivo. De acordo com o 'The Guardian', o clube italiano pretende fazer uma segunda proposta ao Manchester United pelo jogador nesta semana.Anteriormente, a Roma ofereceu 11 milhões de libras para contratá-lo (cerca de R$ 78 milhões), mas o valor não é o suficiente para o United, que deseja, no mínimo, obter 18 milhões de libras (R$ 127,5 mi) na negociação.

Smalling esteve emprestado a Roma na última temporada e fez 37 partidas. O desempenho fez com que o português Paulo Fonseca, técnico da equipe, admitisse o interesse em mantê-lo.

- Estamos trabalhando para trazer Smalling para cá. Eu estou em contato com ele, ele quer estar aqui e nós também o queremos. Ele pode chegar nos próximos dias - disse Fonseca, em entrevista coletiva após a partida contra o Hellas Verona.