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futebol

United quer R$ 127,5 milhões para liberar Smalling para a Roma

Equipe italiana teve jogador por empréstimo na última temporada e deseja efetuar segunda proposta para comprar o zagueiro...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 14:56
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
A Roma ainda não desistiu de adquirir o zagueiro Chris Smalling em definitivo. De acordo com o 'The Guardian', o clube italiano pretende fazer uma segunda proposta ao Manchester United pelo jogador nesta semana.Anteriormente, a Roma ofereceu 11 milhões de libras para contratá-lo (cerca de R$ 78 milhões), mas o valor não é o suficiente para o United, que deseja, no mínimo, obter 18 milhões de libras (R$ 127,5 mi) na negociação.
Smalling esteve emprestado a Roma na última temporada e fez 37 partidas. O desempenho fez com que o português Paulo Fonseca, técnico da equipe, admitisse o interesse em mantê-lo.
- Estamos trabalhando para trazer Smalling para cá. Eu estou em contato com ele, ele quer estar aqui e nós também o queremos. Ele pode chegar nos próximos dias - disse Fonseca, em entrevista coletiva após a partida contra o Hellas Verona.
Smalling não foi relacionado para a última partida do Manchester United, realizada na última terça-feira contra o Luton Town, pela Copa da Liga Inglesa.

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