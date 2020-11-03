Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

United quer calar críticas diante do Basaksehir pela Liga dos Campeões

Manchester United vive momento inconsistente no Campeonato Inglês, mas procura terceira vitória consecutiva na Liga dos Campeões diante de equipe turca fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:37

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:37

Crédito: Manchester United vive ótimo momento na Liga dos Campeões (Anthony Devlin / AFP
Após um novo desempenho ruim no Campeonato Inglês, o Manchester United busca encontrar uma nova vitória na Liga dos Campeões diante do Istanbul Basaksehir fora de casa nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Apesar da pressão e das críticas sofridas, os Red Devils vivem um ótimo momento no torneio europeu e podem chegar aos nove pontos em apenas três partidas caso faça valer o favoritismo.O técnico Solskjaer confirmou que Alex Telles e Jesse Lingard não viajam para a partida, mas espera um bom resultado do time.
- Se jogarmos nosso melhor, esperamos conseguir os pontos que precisamos. Espero que amanhã à noite possamos carimbar nossa autoridade neste grupo e obter três vitórias consecutivas.
Harry Maguire, zagueiro e capitão do time, também afirmou que a equipe não pode se abalar com as críticas da imprensa e que o elenco deve focar em fazer o melhor na Champions League.
- O principal é trabalhar duro, entrar nos treinos e tentar melhorar. Desde a pausa internacional, temos estado muito bem defensivamente. Precisamos encontrar o equilíbrio. Nós estamos focados no jogo da Liga dos Campeões e espero que possamos atuar como já mostramos que podemos fazer na competição.
O Manchester United conseguiu duas vitórias contra os dois principais adversários dentro do Grupo H, enquanto os turcos amargam a lanterna com duas derrotas e nenhum gol marcado no torneio.Caso vença, o Manchester United pode ficar a uma vitória de conseguir classificação antecipada para as oitavas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados