United pode perder dinheiro caso não dispute próxima Liga dos Campeões

O Manchester United pode enfrentar uma derrota em suas receitas para a próxima temporada caso não se classifique para a Liga dos Campeões. Os Red Devils podem perder 25 milhões de libras (R$ 168 milhões) da Adidas caso fique de fora da maior competição de clubes da Europa pelo segundo ano consecutivo. Com isso, o acordo de 75 milhões de libras (R$ 505 milhões), o segundo maior da Inglaterra, apenas atrás do Liverpool, pode cair para 50 milhões de libras (R$ 337 milhões).
O Manchester United perdeu a chance de assumir o 3º lugar da Premier League na última segunda-feira após empatar com o Southampton em casa sofrendo gol aos 50 minutos do segundo tempo. No entanto, ainda restam três rodadas para que o gigante inglês consiga entrar no G-4, mas há a oportunidade do time comandado por Solskjaer conquistar uma vaga para a próxima Liga dos Campeões via Liga Europa.
Caso não chegue na próxima Champions, os Red Devils vão sofrer uma enorme perda em um momento de crise financeira mundial por conta da pandemia da COVID-19. Além de receber menos que o Liverpool, a equipe poderia ficar atrás também de Manchester City, Arsenal e Chelsea em seus acordos com as fornecedoras de material esportivo.