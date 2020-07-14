United pode perder dinheiro caso não dispute próxima Liga dos Campeões

Crédito: Manchester United perdeu chance de entrar no G-4 contra o Southampton (PETER POWELL / POOL / AFP

O Manchester United pode enfrentar uma derrota em suas receitas para a próxima temporada caso não se classifique para a Liga dos Campeões. Os Red Devils podem perder 25 milhões de libras (R$ 168 milhões) da Adidas caso fique de fora da maior competição de clubes da Europa pelo segundo ano consecutivo. Com isso, o acordo de 75 milhões de libras (R$ 505 milhões), o segundo maior da Inglaterra, apenas atrás do Liverpool, pode cair para 50 milhões de libras (R$ 337 milhões).

O Manchester United perdeu a chance de assumir o 3º lugar da Premier League na última segunda-feira após empatar com o Southampton em casa sofrendo gol aos 50 minutos do segundo tempo. No entanto, ainda restam três rodadas para que o gigante inglês consiga entrar no G-4, mas há a oportunidade do time comandado por Solskjaer conquistar uma vaga para a próxima Liga dos Campeões via Liga Europa.