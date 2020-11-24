United goleia o Basaksehir e fica perto das oitavas da Champions

Com uma goleada de 4 a 1 sobre o Istambul Basaksehir, no Old Trafford, o Manchester United manteve-se na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões e está muito perto da classificação para as oitavas.
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Em mais uma grande atuação na temporada, o português Bruno Fernandes marcou duas vezes, uma logo aos seis minutos e outra aos 19, e foi o nome do jogo, nesta terça-feira. Ele chegou a 21 gols e 15 assistências em 35 jogos pelo time inglês.
Rashford, de pênalti, e Daniel James, já nos acréscimos do segundo tempo, completaram. Turuc descontou.
O United lidera a chave, com nove pontos, e agora precisa de um empate contra o PSG para se classificar para as oitavas de final da Champions. A partida acontece no Old Trafford, no dia 2 de dezembro. O Basaksehir ocupa a quarta posição, com três pontos.