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futebol

United goleia o Basaksehir e fica perto das oitavas da Champions

Português Bruno Fernandes marca dois gols no triunfo por 4 a 1,
e Diabos Vermelhos se mantêm na liderança isolada do Grupo H...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 19:40

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:40

Crédito: AFP
Com uma goleada de 4 a 1 sobre o Istambul Basaksehir, no Old Trafford, o Manchester United manteve-se na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões e está muito perto da classificação para as oitavas.
CONFIRA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUE
Em mais uma grande atuação na temporada, o português Bruno Fernandes marcou duas vezes, uma logo aos seis minutos e outra aos 19, e foi o nome do jogo, nesta terça-feira. Ele chegou a 21 gols e 15 assistências em 35 jogos pelo time inglês.
Rashford, de pênalti, e Daniel James, já nos acréscimos do segundo tempo, completaram. Turuc descontou.
O United lidera a chave, com nove pontos, e agora precisa de um empate contra o PSG para se classificar para as oitavas de final da Champions. A partida acontece no Old Trafford, no dia 2 de dezembro. O Basaksehir ocupa a quarta posição, com três pontos.

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