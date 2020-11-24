United goleia o Basaksehir e fica perto das oitavas da Champions

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Com uma goleada de 4 a 1 sobre o Istambul Basaksehir, no Old Trafford, o Manchester United manteve-se na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões e está muito perto da classificação para as oitavas.

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Em mais uma grande atuação na temporada, o português Bruno Fernandes marcou duas vezes, uma logo aos seis minutos e outra aos 19, e foi o nome do jogo, nesta terça-feira. Ele chegou a 21 gols e 15 assistências em 35 jogos pelo time inglês.

Rashford, de pênalti, e Daniel James, já nos acréscimos do segundo tempo, completaram. Turuc descontou.