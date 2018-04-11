United estaria disposto a pagar R$ 190 milhões por capixaba Richarlison

Richarlison tem despertado o interesse de vários clubes da Inglaterra e outros países por causa da sua boa temporada com a camisa do Watford. O desempenho do brasileiro chamou a atenção de ninguém menos que José Mourinho, que fez o Manchester United entrar na corrida para contratar o jogador. Conforme o canal de TV Sky Sports, os Red Devils podem desembolsar 45 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) para ter o atacante capixaba de 20 anos.

Atacante Richarlison Crédito: Divulgação

Revelado no Real Noroeste, que é detentor de 1.11% do direito de passe do atacante, o Merengue aguarda o desdobramento do possível acordo para embolsar cerca de R$ 2 milhões por ser o clube formador do atleta.

No entanto, a briga do United será forte contra Arsenal, Chelsea, Everton, Mônaco e Paris Saint-Germain, outros clubes que estão interessados no atleta. Richarlison teve um começo arrasador, com cinco gols em suas 13 primeiras partidas na Premier League. Agora, o jovem vive uma seca de gols.