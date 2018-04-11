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Grana no bolso

United estaria disposto a pagar R$ 190 milhões por capixaba Richarlison

Ex-atacante do Fluminense foi comprado pelo Watford no ano passado por cerca de R$ 53 milhões na cotação atual

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:55
Richarlison tem despertado o interesse de vários clubes da Inglaterra e outros países por causa da sua boa temporada com a camisa do Watford. O desempenho do brasileiro chamou a atenção de ninguém menos que José Mourinho, que fez o Manchester United entrar na corrida para contratar o jogador. Conforme o canal de TV Sky Sports, os Red Devils podem desembolsar 45 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) para ter o atacante capixaba de 20 anos.
Atacante Richarlison Crédito: Divulgação
Revelado no Real Noroeste, que é detentor de 1.11% do direito de passe do atacante, o Merengue aguarda o desdobramento do possível acordo para embolsar cerca de R$ 2 milhões por ser o clube formador do atleta.
No entanto, a briga do United será forte contra Arsenal, Chelsea, Everton, Mônaco e Paris Saint-Germain, outros clubes que estão interessados no atleta. Richarlison teve um começo arrasador, com cinco gols em suas 13 primeiras partidas na Premier League. Agora, o jovem vive uma seca de gols.
Desde novembro, o jogador disputou 22 jogos e não marcou nenhuma vez. Mesmo não estando na sua melhor fase, o brasileiro parece não ter visto seu valor de mercado diminuir, nem mesmo o interesse de grandes equipes europeias.

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