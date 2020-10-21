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futebol

United entra em contato com Greenwood por questão de atrasos

Atacante do Manchester United não foi relacionado para as duas últimas partidas da equipe. Técnico Solskjaer argumenta que atleta passa por pequeno problema de lesão...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 10:36

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:36

Crédito: AFP
O Manchester United entrou em contato com o atacante Mason Greenwood por conta de problemas de pontualidade do jovem de 18 anos, segundo o “Daily Mail”. O jogador não esteve presente no plantel nas duas últimas partidas do clube e especula-se que os atrasos tenham deixado as autoridades dos Red Devils frustradas com suas atitudes.
Após a vitória contra o Paris Saint-Germain na última terça-feira pela Liga dos Campeões, o técnico Solskjaer negou que o atleta tenha ficado de fora do elenco por conta de problemas extra-campo. Na partida do último sábado, contra o Newcastle, o comandante havia dito que Greenwood não estava em forma. O norueguês afirmou que há um pequeno problema de lesão e que espera contar com o 26 para o jogo contra o Chelsea neste sábado.
Apesar das tentativas de despistar os problemas fora de campo, fontes disseram que há uma preocupação em relação aos atrasos do jogador. O atacante também foi dispensado da seleção inglesa no último mês por ter violado o protocolo da Covid-19 em partida contra a Islândia e não foi convocado para os dois últimos jogos.

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