United entra em contato com Greenwood por questão de atrasos

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O Manchester United entrou em contato com o atacante Mason Greenwood por conta de problemas de pontualidade do jovem de 18 anos, segundo o “Daily Mail”. O jogador não esteve presente no plantel nas duas últimas partidas do clube e especula-se que os atrasos tenham deixado as autoridades dos Red Devils frustradas com suas atitudes.

Após a vitória contra o Paris Saint-Germain na última terça-feira pela Liga dos Campeões, o técnico Solskjaer negou que o atleta tenha ficado de fora do elenco por conta de problemas extra-campo. Na partida do último sábado, contra o Newcastle, o comandante havia dito que Greenwood não estava em forma. O norueguês afirmou que há um pequeno problema de lesão e que espera contar com o 26 para o jogo contra o Chelsea neste sábado.