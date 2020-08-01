United e Dortmund entram em acordo por Sancho, diz jornal

Crédito: Lars Baron/AFP

A novela envolvendo Jadon Sancho, Manchester United e Borussia Dortmund parece estar chegando ao fim. De acordo com o “The Independent”, o clube alemão deve aceitar a redução da pedida pelo atacante de 111 milhões de euros (R$ 682 milhões) para 66 milhões de euros (R$ 405 milhões), mas irá impor diversas cláusulas adicionais nos termos da operação.

A satisfação é mútua, pois a equipe do Old Trafford acredita que a negociação pode ser vantajosa neste acordo, enquanto os aurinegros também estão satisfeitos, uma vez que os Red Devils, a longo prazo, podem acabar pagando até mais do que o valor cobrado em um primeiro momento. No entanto, os valores adicionais não foram divulgados.