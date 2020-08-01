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United e Dortmund entram em acordo por Sancho, diz jornal

Clube alemão aceitou uma redução no pagamento inicial, mas impôs uma séria de claúsulas com valores adicionais. Atacante deve voltar para a cidade em que atuou na base...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 10:01

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 10:01

Crédito: Lars Baron/AFP
A novela envolvendo Jadon Sancho, Manchester United e Borussia Dortmund parece estar chegando ao fim. De acordo com o “The Independent”, o clube alemão deve aceitar a redução da pedida pelo atacante de 111 milhões de euros (R$ 682 milhões) para 66 milhões de euros (R$ 405 milhões), mas irá impor diversas cláusulas adicionais nos termos da operação.
A satisfação é mútua, pois a equipe do Old Trafford acredita que a negociação pode ser vantajosa neste acordo, enquanto os aurinegros também estão satisfeitos, uma vez que os Red Devils, a longo prazo, podem acabar pagando até mais do que o valor cobrado em um primeiro momento. No entanto, os valores adicionais não foram divulgados.
Jadon Sancho foi o principal jogador do Dortmund na última temporada e gerou interesse de diversas equipes, mas principalmente da Premier League, como Liverpool e Manchester City. No entanto, o jogador que é da base do time de Guardiola pode vestir a camisa do rival na próxima época e deve ser a principal contratação do mercado.

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