AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

United e Chelsea brigam por vaga na final da Copa da Inglaterra

Equipes terão desfalques para o duelo deste domingo no Wembley, mas sabem da importância da competição e a oportunidade de erguer um troféu na temporada...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 14:26
Crédito: Ben STANSALL / AFP
Manchester United e Chelsea duelam neste domingo pela Copa da Inglaterra, às 14h (horário de Brasília), por uma vaga na final da competição. As equipes, que também batalham por uma vaga no G-4 do Campeonato Inglês, devem poupar alguns atletas, enquanto outros se recuperam de lesão, mas prometem um jogo emocionante e equilibrado.
O técnico dos Red Devils, Solskjaer, sabe a importância do torneio, mas pode utilizar jogadores que não tem muito protagonismo na Premier League, como Lingard e Romero.
- A Copa da Inglaterra seria enorme para qualquer equipe vencer, então esse é o nosso foco principal. Vamos analisar o West Ham e Leicester depois. O time ainda não está escalado. Eles (Lingard e Romero) têm grande chances de serem envolvidos no jogo, vamos tomar as decisões mais tarde.
O Chelsea também enfrenta problemas com jogadores e Kanté e Billy Gilmour não estarão a disposição doe Frank Lampard para o confronto. Pensando na partida, o inglês elogiou o setor ofensivo do adversário.
- Nós sabemos que eles estão jogando bem. Eles possuem um potente trio ofensivo, talvez o mais potente do país, e obviamente Bruno Fernandes fez grande diferença desde que chegou. Nós temos que estar confiantes, lidar com as ameaças e nos preocupar com a gente.
A partida em jogo único acontece no Wembley e o primeiro finalista da FA Cup e o vencedor da batalha vai encarar a final contra Manchester City ou Arsenal. A partida decisiva está marcada para o dia primeiro de agosto e será o fechamento do calendário do futebol inglês na temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão e duas carretas batem na BR 101 em Rio Novo do Sul
Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças
Imagem de destaque
Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados