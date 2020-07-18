United e Chelsea brigam por vaga na final da Copa da Inglaterra

Crédito: Ben STANSALL / AFP

Manchester United e Chelsea duelam neste domingo pela Copa da Inglaterra, às 14h (horário de Brasília), por uma vaga na final da competição. As equipes, que também batalham por uma vaga no G-4 do Campeonato Inglês, devem poupar alguns atletas, enquanto outros se recuperam de lesão, mas prometem um jogo emocionante e equilibrado.

O técnico dos Red Devils, Solskjaer, sabe a importância do torneio, mas pode utilizar jogadores que não tem muito protagonismo na Premier League, como Lingard e Romero.

- A Copa da Inglaterra seria enorme para qualquer equipe vencer, então esse é o nosso foco principal. Vamos analisar o West Ham e Leicester depois. O time ainda não está escalado. Eles (Lingard e Romero) têm grande chances de serem envolvidos no jogo, vamos tomar as decisões mais tarde.

O Chelsea também enfrenta problemas com jogadores e Kanté e Billy Gilmour não estarão a disposição doe Frank Lampard para o confronto. Pensando na partida, o inglês elogiou o setor ofensivo do adversário.

- Nós sabemos que eles estão jogando bem. Eles possuem um potente trio ofensivo, talvez o mais potente do país, e obviamente Bruno Fernandes fez grande diferença desde que chegou. Nós temos que estar confiantes, lidar com as ameaças e nos preocupar com a gente.