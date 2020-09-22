United desiste de Calvert-Lewin após Everton pedir R$ 557 milhões

Diante do interesse do Manchester United no atacante Calvert-Lewin, o Everton disse que só aceita vender o atleta por 80 milhões de libras (R$ 557 milhões) e os Red Devils recuaram em relação ao negócio, de acordo com o “The Sun”. O jogador custou apenas 1,5 milhão de libras (R$ 10 milhões, na cotação atual) quando saiu do Sheffield United para o time de Liverpool há quatro anos.Calvert-Lewin tem sido a grande sensação do Everton neste início de temporada sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Em dois jogos pelo Campeonato Inglês, o atacante balançou as redes em quatro oportunidades e é artilheiro da Premier League empatado com Son, do Tottenham, que marcou quatro gols na última partida do Tottenham.