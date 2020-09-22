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futebol

United desiste de Calvert-Lewin após Everton pedir R$ 557 milhões

Jogador é o principal nome do setor ofensivo do time de Carlo Ancelotti na temporada com quatro gols em dois jogos do Campeonato Inglês. Atacante elogia comandante italiano...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 11:52
Crédito: Twitter / Everton
Diante do interesse do Manchester United no atacante Calvert-Lewin, o Everton disse que só aceita vender o atleta por 80 milhões de libras (R$ 557 milhões) e os Red Devils recuaram em relação ao negócio, de acordo com o “The Sun”. O jogador custou apenas 1,5 milhão de libras (R$ 10 milhões, na cotação atual) quando saiu do Sheffield United para o time de Liverpool há quatro anos.Calvert-Lewin tem sido a grande sensação do Everton neste início de temporada sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Em dois jogos pelo Campeonato Inglês, o atacante balançou as redes em quatro oportunidades e é artilheiro da Premier League empatado com Son, do Tottenham, que marcou quatro gols na última partida do Tottenham.
O jogador de 23 anos vem elogiando o trabalho do comandante italiano e afirmando que vê resultados no campo sobre o trabalho realizado nos treinos. Ancelotti também revelou que o camisa nove deve ser um dos grandes nomes da posição na Inglaterra e na Europa nos próximos anos.

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