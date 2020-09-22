  • United demora, mas liquida Luton Town com gols no fim e avança de fase na Copa da Liga Inglesa
Pela terceira fase da competição, Manchester precisa suar diante de time da 2ª Divisão em jogo com times mistos, mas Rashford e Greenwood garantem a classificação...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:17

Crédito: Mata abriu o placar para o United em cobrança de pênalti (Catherine Ivill / AFP
O Manchester United teve dificuldades durante o jogo, mas conseguiu construir um placar sólido e venceu o Luton Town fora de casa por 3x0, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Os Red Devils abriram o placar com Mata, aos 43 do 1º tempo, mas só garantiram a classificação para a fase seguinte no finalzinho: Rashford (43 do 2º tempo) e Greenwood (47 do 2º tempo) fecharam a conta.O técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer, entrou com time misto, e o Luton escalou apenas dois titulares. Mesmo assim, o time da 2ª divisão levou perigo em alguns momentos do jogo - embora o United tenha dominado a etapa final. Na quarta fase, o United enfrenta Preston ou Brighton, que se enfrentam na próxima quarta-feira.
LUTON DÁ TRABALHO NO INÍCIOApesar de ser um time mais fraco tecnicamente, o Luton não se intimidou e teve as melhores chances da etapa inicial, com Danny Hylton aos 17 minutos, em chute que passou à esquerda do gol de Henderson, e em cabeceio de Jordan Clark, aos 34.
LAMBANÇA CUSTA CAROPorém, aos 43, a zaga do Luton se enrolou toda para cortar a bola, Brandon Williams ganhou a frente de Moncur e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, Mata bateu no canto direito e fez 1x0 para o United.
UNITED DOMINA O SEGUNDO TEMPO, LEVA SUSTO, MAS RESOLVENa etapa final, o Manchester United voltou melhor. O goleiro James Shea precisou trabalhar bastante e por pouco não foi vazado. O Luton, por outro lado, tentou apostar nos contra-ataques e obrigou Dean Henderson a fazer milagre, já aos 35 do 2º tempo.
Na reta final, o United colocou Rashford e Bruno Fernandes em campo e aumentou seu rendimento. Aos 43, foi o inglês quem recebeu na entrada da área em contra-ataque e bateu no canto direito para dar números finais ao confronto. Ainda deu tempo para Greenwood ampliar, já aos 47.
OUTROS RESULTADOS DO DIAWest Bromwich 2 (4)x(5) 2 BrentfordWest Ham 5x1 Hull CityNewport County 3x1 Watford

Tópicos Relacionados

manchester united
Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

