United aceita aumentar salário de Pogba para renovar contrato

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O Manchester United tem o interesse de renovar o contrato com Paul Pogba, mas o clube não estará disposto a quebrar a banca pelo meio-campista, segundo a “ESPN”. As informações apontam que os Diabos Vermelhos aceitam aumentar o salário do francês, que atualmente recebe 290 mil libras (R$ 2 milhões) por semana, para mantê-lo por mais alguns anos na Inglaterra.

O Manchester United está relaxado com relação a renovação contratual, pois o atleta de 27 anos tem vínculo com a equipe até 2022. Além disso, os dirigentes não irão aceitar um pedido salarial robusto de Pogba por medo de um novo fracasso, como foi visto recentemente com o atacante Alexis Sánchez.