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futebol

United aceita aumentar salário de Pogba para renovar contrato

No entanto, clube inglês não está disposo a quebrar a banca pelo meio-campista francês. Jogador tem contrato até 2022, mas já declarou ter sonho de jogar no Real Madrid...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 10:53
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O Manchester United tem o interesse de renovar o contrato com Paul Pogba, mas o clube não estará disposto a quebrar a banca pelo meio-campista, segundo a “ESPN”. As informações apontam que os Diabos Vermelhos aceitam aumentar o salário do francês, que atualmente recebe 290 mil libras (R$ 2 milhões) por semana, para mantê-lo por mais alguns anos na Inglaterra.
O Manchester United está relaxado com relação a renovação contratual, pois o atleta de 27 anos tem vínculo com a equipe até 2022. Além disso, os dirigentes não irão aceitar um pedido salarial robusto de Pogba por medo de um novo fracasso, como foi visto recentemente com o atacante Alexis Sánchez.
O francês já deu indícios de que poderia deixar o clubes inglês em algum momento da carreira e recentemente disse que tem o sonho de atuar no Real Madrid. Caso queira contratar o jogador, os merengues devem ter que fazer um grande investimento na próxima temporada, mas Florentino Pérez tem outras prioridades para 2021.

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