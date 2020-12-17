Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Union Berlin x Dortmund; veja onde assistir e prováveis escalações

Borussia Dortmund voltou a vencer na última rodada sob comando de técnico interino, mas encara adversário da capital que sonha com posições mais altas na tabela...
LanceNet

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:12

Crédito: Na temporada passada, Union Berlin venceu o Dortmund jogando na capital alemã (Divulgação
Após reencontrar o caminho das vitórias, o Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). A equipe aurinegra sofreu para vencer o Werder Bremen na última rodada e encara um rival que aspira por melhores posições na tabela e que arrancou empate com o Bayern de Munique nesta temporada.
Atenção
- Estabelecemos um padrão de compromisso e vontade para nós e queremos tornar as coisas mais fáceis amanhã. Vocês sabem que tipo de energia há no Union. É um time estável, corajoso e que fez boas transferências. Temos que estar preparados, minimizar as forças do adversário e mostrar as nossas. Todos concordamos que queremos ser mais corajosos. Este é o caminho - disse Terzic, técnico interino do Dortmund.Alívio e cuidado
O Borussia Dortmund conseguiu encerrar uma série de três jogos sem vitórias ao derrotar o Werder Bremen na última terça-feira. No entanto, a equipe está apenas quatro pontos à frente do adversário da capital alemã. Na última temporada, o Union Berlin venceu o duelo em casa contra os atuais vice-campeões por 3 a 1, mas perdeu fora por 5 a 0.
FICHA TÉCNICA:Union Berlin x Dortmund
Data e horário: 18/12/2020, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio An der Alten Forsterei, em Berlim (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Grieselmann e Lenz; Griesbeck, Promel e Teuchert; Awoniyi e Becker
Desfalques: Joel Pohjanpalo e Anthony Ujah (machucados). Robert Andrich (suspenso).
DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Burki; Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can e Witsel; Sancho, Brandt e Reus; Moukoko
Desfalques: Haaland, Delaney, Meunier e Schmelzer (machucados).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados