Union Berlin x Dortmund; veja onde assistir e prováveis escalações

Após reencontrar o caminho das vitórias, o Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). A equipe aurinegra sofreu para vencer o Werder Bremen na última rodada e encara um rival que aspira por melhores posições na tabela e que arrancou empate com o Bayern de Munique nesta temporada.
- Estabelecemos um padrão de compromisso e vontade para nós e queremos tornar as coisas mais fáceis amanhã. Vocês sabem que tipo de energia há no Union. É um time estável, corajoso e que fez boas transferências. Temos que estar preparados, minimizar as forças do adversário e mostrar as nossas. Todos concordamos que queremos ser mais corajosos. Este é o caminho - disse Terzic, técnico interino do Dortmund.Alívio e cuidado
O Borussia Dortmund conseguiu encerrar uma série de três jogos sem vitórias ao derrotar o Werder Bremen na última terça-feira. No entanto, a equipe está apenas quatro pontos à frente do adversário da capital alemã. Na última temporada, o Union Berlin venceu o duelo em casa contra os atuais vice-campeões por 3 a 1, mas perdeu fora por 5 a 0.
FICHA TÉCNICA:Union Berlin x Dortmund
Data e horário: 18/12/2020, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio An der Alten Forsterei, em Berlim (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Grieselmann e Lenz; Griesbeck, Promel e Teuchert; Awoniyi e Becker
Desfalques: Joel Pohjanpalo e Anthony Ujah (machucados). Robert Andrich (suspenso).
DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Burki; Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can e Witsel; Sancho, Brandt e Reus; Moukoko
Desfalques: Haaland, Delaney, Meunier e Schmelzer (machucados).