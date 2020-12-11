Union Berlin x Bayern de Munique: saiba as informações sobre a partida

Após empatar com o RB Leipzig em casa na última rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique vai até a capital da Alemanha para visitar o Union Berlin neste sábado pelo Campeonato Alemão. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília), no Estádio Alte Försterei.
Os donos da casa fazem boa campanha nesta primeira metade de temporada e, neste momento, estão na zona de classificação para a Liga Europa, com 16 pontos na sexta colocação. Querendo manter a boa fase, os Die Eisernen vão tentar aprontar para cima do atual campeão nacional e continental.
- Temos de fazer tudo bem, mesmo que o Bayern não tenha o melhor dia. Temos de tirar o seu entusiasmo pelo futebol e envolvê-los em duelos. Temos de ser corajosos para sair das fases perigosas de pressão - disse o técnico Urs Fischer, do Union Berlin.
Já o Bayern, que terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões durante a semana com a melhor campanha, deseja agora focar no campeonato nacional para abrir vantagem antes da volta do torneio europeu. O time de Hansi Flick é líder da Bundesliga com 23 pontos.
- Eles jogam com muita paixão e presença física nos duelos. Depois de nós e, junto com o Dortmund, eles têm o segundo maior número de gols e muitos jogadores que podem marcar. Será um jogo muito intenso ao qual temos de nos ajustar - disse Hansi Flick.FICHA TÉCNICAUnion Berlin x Bayern de Munique
Data e horário: 12/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Alte Försterei, em Berlim (ALE)Onde ver: OneFootball e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESUNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Freidrich, Knoche e Ryerson; Trimmel, Griesbeck, Promel e Lenz; Ingvartsen, Awoniyi e Becker.
Desfalques: Kruse, Ujah, Gentner e Pohjanpalo (lesionados). Andrich e Trimmel (suspensos).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Süle e Alaba; Goretzka, Marc Roca, Gnabry, Müller e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Kimmich e Javi Martínez (lesionados).