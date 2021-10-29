Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo do Alemão

Union Berlin e Bayern de Munique fazem, neste sábado, às 10h30, um confronto válido pela 10ª rodada (são 34) do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O jogo vai ter transmissão do apicativo One Football. Os dois times brigam pelo G4 da competição. O time da capital está em quinto, com 16 pontos, enquanto os bávaros lideram, com 22.
O Bayern, aliás, sonha mais alto e quer conquistar a sua décima bundesliga, o que seria inédito na história do clube. O G4 tem ainda Borussia Dortmund (21), Freiburg (19) e Bayer Leverkusen (17). UNION BERLIN O time da capital chega embalado, com três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas, o que aproximou a equipe dos líderes. No último meio de semana, os berlinenses avançaram na Copa da Alemanha: 3 a 1 sobre o Mannheim.
BAYERN DE MUNIQUE
Apesar de liderar seu grupo na Champions e a Bundesliga, o Bayern vem de uma derrota acachapante na Copa da Alemanha: 5 a 0 para o Borussia Monchangladabach.
FICHA TÉCNICA
Union Berlin x Bayern de Munique10ª rodada do Campeonato Alemão/Bundelsliga Data e horário: 30/10/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl e Trimmel; Möhwald, Prömel, Giebelmann e Haraguchi; Becker e Awoniyi
Desfalques: Friedrich, Khedira, Kruse e Van Drongelen (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich, Sabitzer, Gnabry, Müller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Choupo-Moting; Ulreich (machucados); Goretzka (dúvida)