Union Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na Bundesliga

Crédito: Partida ficou marcada por empate de duas equipes que não vencem na competição (Michael SOHN / POOL / AFP

Union Berlin e Schalke 04 empataram por 1 a 1 pela 30ª rodada do Campeonato Alemão e as duas equipes seguem sem vitórias desde o retorno do Campeonato Alemão após paralisação por conta do coronavírus. Os gols foram marcados na primeira etapa, quando a equipe mandante era melhor, mas a segunda etapa foi mais equilibrada. Resultado foi ruim para os dois times.

NADA NOVOO Schalke 04 começou a partida jogando muito mal e o Union Berlin, sentindo a fragilidade do adversário, tentou criar oportunidades. Logo aos quatro minutos, os mandantes chegaram com perigo, mas Malli finalizou para defesa fácil do goleiro. Aos 10, o time abriu o placar com Andrich após rápido contra ataque armado por Ujah.

SUSPIROApesar do mau futebol, a equipe visitante conseguiu empatar o placar e levar o 1 a 1 para o intervalo. O lateral direito Kenny recebeu a bola e finalizou de fora da área para empatar a partida no primeiro chute a gol do Schalke na partida. Apesar do tento, o Union Berlin continuou impondo seu jogo em busca da vitória.