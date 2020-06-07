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futebol

Union Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na Bundesliga

Equipes não conseguiram vitórias desde o retorno do Campeonato Alemão após paralisação. Resultado não é bom para os times que afundam na tabela da Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 15:27

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 15:27

Crédito: Partida ficou marcada por empate de duas equipes que não vencem na competição (Michael SOHN / POOL / AFP
Union Berlin e Schalke 04 empataram por 1 a 1 pela 30ª rodada do Campeonato Alemão e as duas equipes seguem sem vitórias desde o retorno do Campeonato Alemão após paralisação por conta do coronavírus. Os gols foram marcados na primeira etapa, quando a equipe mandante era melhor, mas a segunda etapa foi mais equilibrada. Resultado foi ruim para os dois times.
NADA NOVOO Schalke 04 começou a partida jogando muito mal e o Union Berlin, sentindo a fragilidade do adversário, tentou criar oportunidades. Logo aos quatro minutos, os mandantes chegaram com perigo, mas Malli finalizou para defesa fácil do goleiro. Aos 10, o time abriu o placar com Andrich após rápido contra ataque armado por Ujah.
SUSPIROApesar do mau futebol, a equipe visitante conseguiu empatar o placar e levar o 1 a 1 para o intervalo. O lateral direito Kenny recebeu a bola e finalizou de fora da área para empatar a partida no primeiro chute a gol do Schalke na partida. Apesar do tento, o Union Berlin continuou impondo seu jogo em busca da vitória.
IGUALDADEApesar do primeiro tempo ter sido de domínio do Union Berlin, o Schalke 04 conseguiu melhorar na segunda etapa e igualar o ritmo de jogo do rival. Com isso, não houve muitas chances de gols claras para as duas equipes, apesar de uma pressão nos últimos minutos de jogo para os mandantes. O resultado foi ruim para ambos os times.E MAIS:Wolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenManchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do AjaxJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de PjanicGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporada E MAIS:

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