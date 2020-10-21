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“Uniformes rosa” aumentam vendas de clubes em 77% em loja online

Times promoveram a venda de camisas cor-de-rosa em atenção ao mês da prevenção do câncer de mama. Produtos do gênero feminino foram os grandes responsáveis pelo incremento em vendas da Netshoes...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 15:29

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:29

Crédito: Divulgação/Adidas
O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização para alertar, principalmente as mulheres, sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama. A intenção é diminuir o número de mortes provocadas pela doença. Baseando-se nisso, alguns clubes brasileiros aderiram à campanha de conscientização e lançaram modelos de camisa na cor rosa.
Os clubes participantes da ação foram: Flamengo (RJ), Internacional (RS), São Paulo (SP) com os produtos licenciados da Adidas, e Santos (SP), Sport Recife (PE), Fluminense (RJ), Athlético PR, Grêmio (RS), Chapecoense (SC) e Avaí (SC) com os itens da Umbro.
A Netshoes, maior e-commerce esportivo do país, iniciou a venda das camisas especiais, junto com esses dez clubes, e alcançou resultados significativos. A ação registrou aumento de 77% nas vendas de camisas, quando comparado ao mesmo período do mês passado, segundo a loja. Os produtos do gênero feminino foram os grandes responsáveis por esse cenário. Na comparação com o ano passado, a Netshoes registrou aumento nas vendas de produtos femininos em 121%. Já em relação ao mês passado, houve um crescimento de 74%.
Todos os modelos referentes à ação são confeccionados na cor rosa, que remetem à cor do laço da campanha, que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades.

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