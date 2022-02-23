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Único titular vindo da base do Atlético-MG, Nathan Silva vibra com três titulos nacionais em 80 dias

O defensor voltou ao Atlético-MG depois que Cuca requisitou sua presença. Ele estava emprestado ao Atlético-GO...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 17:10
O zagueiro Nathan Silva tem motivos de sobra para comemorar. Em apenas nove meses vestindo a camisa do Atlético-MG, o jogador já atingiu três conquistas nacionais pelo Galo: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa.
-Eu não tenho nem palavras para explicar esse sentimento. Eu só posso agradecer a confiança de todos do Atlético, o apoio da Massa e a Deus, que me permite vivenciar esses momentos no Clube que amo e cresci. Nosso grupo é muito qualificado e unido e agradeço a eles também- revelou o zagueiro de 24 anos.
Nathan Silva é o único titular da equipe formado na base do clube. Nas categorias de Base ele também conquistou por duas vezes a Copa do Brasil, pelo Sub17 e Sub20, ambas como capitão da equipe. Irmão de Werley, que foi revelado e atuou pelo mesmo Atlético, ele diz que vive um sonho. -Sai de Oliveira com 12 anos e sempre sonhei em atuar no profissional do Galo e ser campeão, assim como tinha acontecido na Base. Conquistar títulos importantes como o Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil em menos de um ano de Clube é muito gratificante- disse Nathan Silva, que tem a família toda atleticana e contrato vigente até 2023.
Em 41 jogos pelo profissional do Atlético, Nathan Silva coleciona 26 vitórias, 10 empates e 5 derrotas e anotou três gols.
Crédito: NathanSilvasefirmounoGalonatemporadapassadaapósretornardoAtlético-GO-(PedroSouza/Atlético-MG

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