Único titular vindo da base do Atlético-MG, Nathan Silva vibra com três titulos nacionais em 80 dias

-Eu não tenho nem palavras para explicar esse sentimento. Eu só posso agradecer a confiança de todos do Atlético, o apoio da Massa e a Deus, que me permite vivenciar esses momentos no Clube que amo e cresci. Nosso grupo é muito qualificado e unido e agradeço a eles também- revelou o zagueiro de 24 anos.

Nathan Silva é o único titular da equipe formado na base do clube. Nas categorias de Base ele também conquistou por duas vezes a Copa do Brasil, pelo Sub17 e Sub20, ambas como capitão da equipe. Irmão de Werley, que foi revelado e atuou pelo mesmo Atlético, ele diz que vive um sonho. -Sai de Oliveira com 12 anos e sempre sonhei em atuar no profissional do Galo e ser campeão, assim como tinha acontecido na Base. Conquistar títulos importantes como o Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil em menos de um ano de Clube é muito gratificante- disse Nathan Silva, que tem a família toda atleticana e contrato vigente até 2023.