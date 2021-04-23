Único goleiro invicto há 10 jogos, Richard também é segundo menos vazado do Brasil

O goleiro Richard entra em campo neste sábado diante do Vitória com a missão manter uma série invicta com a camisa do Ceará na temporada 2021. O atleta é o único goleiro do Brasil que está há 10 jogos sem perder, somando 6 vitórias e 4 empates, e surpreende ainda por ser o segundo menos vazado dentre todos os goleiros da Série A. O paredão do Ceará só fica atrás em gols sofridos, do goleiro Walter, do Cuiabá, que também está invicto, mas há 9 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e dois gols sofridos. Todos os outros goleiros que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já perderam no ano e sofreram pelo menos 4 gols.