Único goleiro invicto há 10 jogos, Richard também é segundo menos vazado do Brasil

O goleiro Richard entra em campo neste sábado diante do Vitória com a missão manter uma série invicta com a camisa do Ceará na temporada 2021. O atleta é o único goleiro do Brasil que está há 10 jogos sem perder, somando 6 vitórias e 4 empates, e surpreende ainda por ser o segundo menos vazado dentre todos os goleiros da Série A. O paredão do Ceará só fica atrás em gols sofridos, do goleiro Walter, do Cuiabá, que também está invicto, mas há 9 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e dois gols sofridos. Todos os outros goleiros que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já perderam no ano e sofreram pelo menos 4 gols.
O camisa 91 do Vozão tem média de apenas 0,4 gol sofrido/jogo, superando medalhões como Cássio (0.44), Tiago Volpi (0.5) e Diego Alves (1.6). Pelo Ceará, o goleiro totaliza ainda 42 jogos, 22 vitórias, 11 empates e apenas 9 derrotas, além de ter conquistado da Copa do Nordeste 2020, que a equipe alvinegra busca agora o bicampeonato. Richard vem sendo o nome da equipe na competição, somando 9 partidas, e neste sábado, o desafio com o Vitória é pela semifinal, que em caso de vitória, o goleiro seguirá imbatível dentre os demais em sua posição no país.